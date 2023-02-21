Осокин Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1951
Сын: Осокин Константин Васильевич
Мать ребёнка: Токарева Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Осокина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Токарева Клавдия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно