Осокин Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокин Василий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1951

Сын: Осокин Константин Васильевич

Мать ребёнка: Токарева Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Осокина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Токарева Клавдия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Клавдия Павловна

Смерть
Неизвестно
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