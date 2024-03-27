Халиса Юнус Кызы
Место рожденияд.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Идиатуллина) Алия
Отец ребёнка: Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фариха Идиятулловна
Отец ребёнка: Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна
Отец ребёнка: Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы
Рождение ребёнка
03.08.1892
Сын: Идиатуллин Халилулла
Отец ребёнка: Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы
Рождение ребёнка
26.01.1897
Сын: Идиатуллин Фатхулла
Отец ребёнка: Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы
Смерть
Неизвестно