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Халиса Юнус Кызы

Место рождения

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идиатуллин Абдурахман

Отец ребёнка: Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Идиатуллина) Алия

Отец ребёнка: Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фариха Идиятулловна

Отец ребёнка: Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна

Отец ребёнка: Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы

Рождение ребёнка
03.08.1892

Сын: Идиатуллин Халилулла

Отец ребёнка: Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы

Рождение ребёнка
26.01.1897

Сын: Идиатуллин Фатхулла

Отец ребёнка: Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы

Смерть
Неизвестно

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