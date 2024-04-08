Яковлев Семен Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1890 ст.
Отец: Яковлев Яков Пименович
Родился Псковская губ. Кудеверская волость д.Волоково
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
1914
Сын: Яковлев Николай Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1922
Сын: Яковлев Василий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Жил в С.Петербурге.Эвакуирован с заводом в Новосибирск на завод им.Чкалова в 18 лет.
Смерть
Неизвестно