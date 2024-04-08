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Яковлев Семен Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1890 ст.

Отец: Яковлев Яков Пименович

Мать: Яковлева Пелагея Яковлевна

Родился Псковская губ. Кудеверская волость д.Волоково
Бракосочетание
1912

Жена: Яковлева Марина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Яковлев Николай Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1922

Сын: Яковлев Василий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Жил в С.Петербурге.Эвакуирован с заводом в Новосибирск на завод им.Чкалова в 18 лет.
Смерть
Неизвестно

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