Ухань Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1984
Рождение ребёнка
06.12.2010
Сын: Ухань Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ухань Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
24.11.2015
Сын: Ухань Михаил Александрович
Мать ребёнка: Ухань Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
23.11.2017
Дочь: Ухань Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Ухань Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ухань Елена Сергеевна