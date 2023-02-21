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Ухань Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1984

Отец: Ухань Григорий Александрович

Мать: Ухань Жанна Михайловна

Рождение ребёнка
06.12.2010

Сын: Ухань Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ухань Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
24.11.2015

Сын: Ухань Михаил Александрович

Мать ребёнка: Ухань Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
23.11.2017

Дочь: Ухань Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Ухань Елена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухань Елена Сергеевна

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