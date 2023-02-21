Садыков Миниахмет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1931
Сын: Садыков Альтаф Миниахметович
Мать ребёнка: Садыкова Катифа Фаттаховна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Садыков Марат Миниахметович
Мать ребёнка: Садыкова Катифа Фаттаховна
Нижние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1941
Сын: Садыков Федрат Миниахметович
Мать ребёнка: Садыкова Катифа Фаттаховна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Садыкова Рида Миниахметовна
Мать ребёнка: Садыкова Катифа Фаттаховна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1950
Сын: Садыков Валерий Миниахметович
Мать ребёнка: Садыкова Катифа Фаттаховна
Смерть
До 1978