Садыков Миниахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Миниахмет

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1931

Сын: Садыков Альтаф Миниахметович

Мать ребёнка: Садыкова Катифа Фаттаховна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Садыков Марат Миниахметович

Мать ребёнка: Садыкова Катифа Фаттаховна

Нижние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1941

Сын: Садыков Федрат Миниахметович

Мать ребёнка: Садыкова Катифа Фаттаховна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Садыкова Рида Миниахметовна

Мать ребёнка: Садыкова Катифа Фаттаховна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Садыков Валерий Миниахметович

Мать ребёнка: Садыкова Катифа Фаттаховна

Смерть
До 1978
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