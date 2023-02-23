Рездовова Дарья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рездовова Дарья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Рездовов Дмитрий Степанов

Отец ребёнка: Рездовов Степан Евдокимов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Рездовов Иван Степанов

Отец ребёнка: Рездовов Степан Евдокимов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
82 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рездовов Степан Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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