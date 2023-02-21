Мелехов Николай Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелехов Николай Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелехова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Мелехова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелехова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Мелехова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелехов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мелехова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелехов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Мелехова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелехова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Мелехова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелехов Степан Николаевич

Мать ребёнка: Мелехова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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