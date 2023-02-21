Мелехов Николай Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелехова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Мелехова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелехова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Мелехова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелехов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мелехова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелехов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Мелехова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелехова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Мелехова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелехов Степан Николаевич
Мать ребёнка: Мелехова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно