Наумкина (Болданкова) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
19.01.1909
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1911
Дочь: Наумкина Евдокия Харлампиевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около ?.06.1913
Сын: Наумкин Даниил Харлампиевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1915
Дочь: Наумкина Мария Ермолаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно