Наумкина (Болданкова) Елена Сергеевна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наумкина (Болданкова) Елена Сергеевна

Место рождения

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Болданков Сергей Иванович

Мать: Болданкова (Никулкина) Феврония Яковлевна

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
19.01.1909

Муж: скрыто настройками приватности

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.02.1911

Дочь: Наумкина Евдокия Харлампиевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около ?.06.1913

Сын: Наумкин Даниил Харлампиевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
03.04.1915

Дочь: Наумкина Мария Ермолаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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