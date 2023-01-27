Серова Наталья Степановна
женский, родилась До 1882
Супруги
Серов Федор ПавловичДо 1880 г.р.
Дети
(Серова) Александра Федоровна02.04.1902 г.р.
(Месилов) Анна Федоровна06.06.1904 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серов Федор Павлович
Рождение ребёнка
02.04.1902
Дочь: (Серова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Серов Федор Павлович
Рождение ребёнка
06.06.1904
Дочь: (Месилов) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Серов Федор Павлович
Рождение ребёнка
28.07.1906
Дочь: (Месилова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Серов Федор Павлович
Рождение ребёнка
28.03.1911
Дочь: (Серова) Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Серов Федор Павлович
Рождение ребёнка
03.04.1917
Отец ребёнка: Серов Федор Павлович