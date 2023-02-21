Серова Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1902
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Серов Федор Павлович
Рождение ребёнка
06.06.1904
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Серов Федор Павлович
Рождение ребёнка
28.07.1906
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Серов Федор Павлович
Рождение ребёнка
28.03.1911
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Серов Федор Павлович
Рождение ребёнка
03.04.1917
Отец ребёнка: Серов Федор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серов Федор Павлович