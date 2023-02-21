Серова Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Наталья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1902

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Серов Федор Павлович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1904

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Серов Федор Павлович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
28.07.1906

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Серов Федор Павлович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1911

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Серов Федор Павлович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1917

Сын: Серов Василий Федорович

Отец ребёнка: Серов Федор Павлович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Федор Павлович

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