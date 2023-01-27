Серова Наталья Степановна До 1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Серова Наталья Степановна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась До 1882

Супруги
Серов Федор ПавловичДо 1880 г.р.
Дети
(Серова) Александра Федоровна02.04.1902 г.р.
(Месилов) Анна Федоровна06.06.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Федор Павлович

Рождение ребёнка
02.04.1902

Дочь: (Серова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Серов Федор Павлович

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
06.06.1904

Дочь: (Месилов) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Серов Федор Павлович

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
28.07.1906

Дочь: (Месилова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Серов Федор Павлович

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
28.03.1911

Дочь: (Серова) Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Серов Федор Павлович

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
03.04.1917

Сын: Серов Василий Федорович

Отец ребёнка: Серов Федор Павлович

Громково, Богородский, Московская область

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