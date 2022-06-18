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Саламахин Виктор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1944

Дата смерти

18.06.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1944

Отец: Саламахин Андрей Петрович

Мать: Рыжик Марина Устиновна

Рождение ребёнка
05.12.1973

Сын: Саламахин Андрей Викторович

Мать ребёнка: Саламахина Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламахина Наталья Ивановна

Смерть
18.06.2022
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