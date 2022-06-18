Саламахин Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1944
Дата смерти18.06.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1944
Отец: Саламахин Андрей Петрович
Мать: Рыжик Марина Устиновна
Рождение ребёнка
05.12.1973
Сын: Саламахин Андрей Викторович
Мать ребёнка: Саламахина Наталья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.2022