(Килеева) Минлыбика
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мыргафа
Отец ребёнка: Губайдулла
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Минсула
Отец ребёнка: Губайдулла
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Махубзямал
Отец ребёнка: Губайдулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губайдулла
Смерть
Неизвестно