(Килеева) Минлыбика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Килеева) Минлыбика

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мыргафа

Отец ребёнка: Губайдулла

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Минсула

Отец ребёнка: Губайдулла

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Махубзямал

Отец ребёнка: Губайдулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губайдулла

Смерть
Неизвестно
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