Буби (Нигматуллина) Мухлиса Габдельгаллямовна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти23.12.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912 по 1917
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Место жительства
С 1917 по 1937
Смерть
23.12.1937