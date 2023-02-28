Буби (Нигматуллина) Мухлиса Габдельгаллямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буби (Нигматуллина) Мухлиса Габдельгаллямовна

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Место рождения

Иж-Бобья, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1869

Дата смерти

23.12.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Иж-Бобья, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1912 по 1917
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Место жительства
С 1917 по 1937
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
23.12.1937
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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