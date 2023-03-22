Шевцов Еремей Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти14.11.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Отбывание наказания
09.03.1857
Рождение ребёнка
22.11.1861
Сын: Шевцов Александр Еремеевич
Мать ребёнка: Шевцова Мария Семеновна
Смерть
14.11.1902
В метрической книге архивариус нашла только дату смерти, лист с причиной смерти и местом захоронения утрачен
Бракосочетание
11.01.1961
Жена: Шевцова Мария Семеновна
Еремей 36 лет женился вторым браком на местной девице 22 лет из семьи крестьян