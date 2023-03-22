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Шевцов Еремей Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

14.11.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Отбывание наказания
09.03.1857
Иркутское, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.11.1861

Сын: Шевцов Александр Еремеевич

Мать ребёнка: Шевцова Мария Семеновна

Иркутское, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
14.11.1902
В метрической книге архивариус нашла только дату смерти, лист с причиной смерти и местом захоронения утрачен
Бракосочетание
11.01.1961

Жена: Шевцова Мария Семеновна

Иркутское, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Еремей 36 лет женился вторым браком на местной девице 22 лет из семьи крестьян
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