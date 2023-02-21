Пищида Исидор Сампсонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1893 по 1895 ст.
Дочь: Гак Ирина Сидоровна
Мать ребёнка: Пищида Марина Михайловна
Петриковка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пищида Марина Михайловна
Смерть
Неизвестно