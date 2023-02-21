Пищида Исидор Сампсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищида Исидор Сампсонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1893 по 1895 ст.

Дочь: Гак Ирина Сидоровна

Мать ребёнка: Пищида Марина Михайловна

Петриковка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищида Марина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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