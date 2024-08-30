Ступина (Павловская) Фаина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти05.09.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1864
Рождение ребёнка
01.02.1865
Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович
Рождение ребёнка
25.11.1866
Дочь: Оленина (Ступина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович
Смерть
05.09.1900