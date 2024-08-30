Ступина (Павловская) Фаина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина (Павловская) Фаина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

05.09.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1864

Муж: Ступин Иван Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.02.1865

Сын: Ступин Федор Иванович

Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.11.1866

Дочь: Оленина (Ступина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Ступин Иван Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
05.09.1900
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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