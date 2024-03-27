Зиатдинова Факиха Сабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиатдинова Факиха Сабировна

Зиатдинова Факиха Сабировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиатдинов Мингали Зиатдинович

Рождение ребёнка
?.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиатдинов Мингали Зиатдинович

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиатдинов Мингали Зиатдинович

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.11.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиатдинов Мингали Зиатдинович

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиатдинов Мингали Зиатдинович

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиатдинов Мингали Зиатдинович

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиатдинов Мингали Зиатдинович

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.