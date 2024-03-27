Зиатдинова Факиха Сабировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1925
Рождение ребёнка
?.09.1931
Рождение ребёнка
?.11.1933
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
?.07.1937
Рождение ребёнка
22.04.1941
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно