Трофименко (Кочергина) Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофименко (Кочергина) Елена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочергин Тимофей Романович

Мать: Кочергина Елена Силантьевна

Рождение ребёнка
17.04.1933

Сын: Трофименко Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Трофименко Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофименко Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Трофименко Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофименко Дмитрий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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