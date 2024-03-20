Трофименко (Кочергина) Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1933
Сын: Трофименко Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Трофименко Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофименко Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Трофименко Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно