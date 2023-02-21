Дайнека Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дайнека Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Дайнека Иван Михайлович

Отец ребёнка: Дайнека Михаил

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Дайнека Косьма Михайлович

Отец ребёнка: Дайнека Михаил

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Дайнека Инна Михайловна

Отец ребёнка: Дайнека Михаил

Смерть
Неизвестно
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