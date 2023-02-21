Дайнека Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Дайнека Михаил
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Дайнека Косьма Михайлович
Отец ребёнка: Дайнека Михаил
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Дайнека Инна Михайловна
Отец ребёнка: Дайнека Михаил
Смерть
Неизвестно