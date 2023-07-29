Мудрова (Кузьмина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудрова (Кузьмина) Александра Михайловна

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Место рождения

Нефедьево, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

26.04.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Кузьмин Михаил

Мать: Кузьмина (Кузьмина) ?

Нефедьево, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1923

Дочь: Мудрова (Мудрова) Елена

Отец ребёнка: Мудров Василий Филиппович

Бракосочетание
Около 1925

Муж: Мудров Василий Филиппович

Рождение ребёнка
24.10.1928

Сын: Мудров Дмитрий

Отец ребёнка: Мудров Василий Филиппович

Благовещенье, Волокославинская волость, Кирилловский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1931

Сын: Мудров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мудров Василий Филиппович

Благовещенье, Волокославинская волость, Кирилловский уезд
Смерть
26.04.1943
Благовещенье, Волокославинская волость, Кирилловский уезд
Причина смерти: Болезнь

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