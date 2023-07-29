Мудрова (Кузьмина) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти26.04.1943
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Кузьмин Михаил
Мать: Кузьмина (Кузьмина) ?
Рождение ребёнка
19.12.1923
Дочь: Мудрова (Мудрова) Елена
Отец ребёнка: Мудров Василий Филиппович
Бракосочетание
Около 1925
Рождение ребёнка
24.10.1928
Сын: Мудров Дмитрий
Отец ребёнка: Мудров Василий Филиппович
Рождение ребёнка
22.07.1931
Сын: Мудров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Мудров Василий Филиппович
Смерть
26.04.1943
Причина смерти: Болезнь