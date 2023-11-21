Бульбешова Евдокия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бульбешов Василий
Рождение ребёнка
16.06.1954
Дочь: Хацкова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Бульбешов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бульбешов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Бульбешов Василий
Смерть
Неизвестно