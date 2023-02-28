Романов (Дубинский) Максим Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов (Дубинский) Максим Леонидович

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

18.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
04.08.2007

Жена: скрыто настройками приватности

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
16.10.2008

Дочь: Романова Дарья Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.2015

Дочь: Романова София Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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