Романов (Дубинский) Максим Леонидович
Место рождения
Дата рождения18.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.08.2007
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.2008
Дочь: Романова Дарья Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.2015
Дочь: Романова София Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности