Анико Наталья Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.2006
Сын: Мартьянов Матвей Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.2008
Сын: Мартьянов Тимофей Влалдимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности