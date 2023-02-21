Анико Наталья Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анико Наталья Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.2006

Сын: Мартьянов Матвей Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.2008

Сын: Мартьянов Тимофей Влалдимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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