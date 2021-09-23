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Соколов Мирослав Артемович
Соколов Мирослав Артемович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
23.09.2021
Пол
Мужской
Отец
Соколов Артем Александрович
1991 г.р.
Мать
Соколова (Губина) Елена Валерьевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.2021
Отец:
Соколов Артем Александрович
Мать:
Соколова Елена Валерьевна
Москва
, город федерального значения Москва
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