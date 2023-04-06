Федякова Дарья Прокопиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1913
Муж: Тункин Иван Захариев
ГАСО ф6 о17 16(13/29) октября 1913г Жених: Сокольского села Иоанн Захариев Тункин, православный, первым браком, 18 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Дария Прокопиева Федякова, пра... Показать все
Смерть
Неизвестно