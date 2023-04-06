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Федякова Дарья Прокопиева

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Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
16.10.1913

Муж: Тункин Иван Захариев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 16(13/29) октября 1913г Жених: Сокольского села Иоанн Захариев Тункин, православный, первым браком, 18 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Дария Прокопиева Федякова, пра... Показать все
Смерть
Неизвестно
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