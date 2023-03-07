Козлова (Козлова) Елена Захаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смерти29.07.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Козлов Захар (Кронидович)
Мать: Козлова Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.07.1907
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1907
Похороны
31.07.1907
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1907