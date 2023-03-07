Козлова (Козлова) Елена Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Козлова) Елена Захаровна

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

29.07.1907

Пол

Женский

Отец

До 1887 г.р.

Мать

До 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Козлов Захар (Кронидович)

Мать: Козлова Анна Васильевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
29.07.1907
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1907
Похороны
31.07.1907
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1907
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