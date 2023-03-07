Бякова Степанида Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБякова Степанида Федотова

Бякова Степанида Федотова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна Сидорова

Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Бяков Прокопий Сидоров

Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Бяков Алексей Сидоров

Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Сидор Феофилактов

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close