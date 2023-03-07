Бякова Степанида Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна Сидорова
Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Бяков Сидор Феофилактов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно