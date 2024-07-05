Бурдин Иван Петров Около 1796 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурдин Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: Бурдин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдина Устинья

Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Бурдин Кондратей Иванов

Мать ребёнка: Бурдина Устинья

Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Дочь: Бурдина Степанида Иванова

Мать ребёнка: Бурдина Устинья

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Бурдин Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Бурдина Устинья

Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Дочь: Бурдина Марья Иванова

Мать ребёнка: Бурдина Устинья

Смерть
Неизвестно

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