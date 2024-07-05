Бурдин Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1796 ст.
Отец: Бурдин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдина Устинья
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Мать ребёнка: Бурдина Устинья
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Дочь: Бурдина Степанида Иванова
Мать ребёнка: Бурдина Устинья
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Мать ребёнка: Бурдина Устинья
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Дочь: Бурдина Марья Иванова
Мать ребёнка: Бурдина Устинья
Смерть
Неизвестно