Чернова Любовь Федоровна
Место рожденияд.Мукша Кзыл-Юлского района Татарской АССР
Дата рождения02.01.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1939
д.Мукша Кзыл-Юлского района Татарской АССР
Бракосочетание
Около 07.08.1957
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1958
Дочь: Лямина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Большие Ноли, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл