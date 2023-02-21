Чернова Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернова Любовь Федоровна

Чернова Любовь Федоровна

avatar

Место рождения

д.Мукша Кзыл-Юлского района Татарской АССР

Дата рождения

02.01.1939

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1939

Отец: Чернов Федор Петрович

Мать: Курбатова Анастасия Ивановна

д.Мукша Кзыл-Юлского района Татарской АССР
Бракосочетание
Около 07.08.1957

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.1958

Дочь: Лямина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Большие Ноли, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close