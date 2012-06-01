Панченко (Полуянова) Лидия Викторовна 23.10.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПанченко (Полуянова) Лидия Викторовна

Панченко (Полуянова) Лидия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1951

Дата смерти

01.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1951

Отец: Полуянов Виктор

Мать: Полуянова ? ?

Место жительства
Неизвестно
Бузланово, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
28.04.1972

Сын: Панченко Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Панченко Николай

Смерть
01.06.2012
Ильинское, Красногорск, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.