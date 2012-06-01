Панченко (Полуянова) Лидия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1951
Дата смерти01.06.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1951
Отец: Полуянов Виктор
Мать: Полуянова ? ?
Место жительства
Неизвестно
Бузланово, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
28.04.1972
Сын: Панченко Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Панченко Николай
Смерть
01.06.2012
Ильинское, Красногорск, Московская область