Агренин Григорий Максимович 1874 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Агренин Григорий Максимович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1874 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Агренин Максим НикитичНеизвестно г.р.
Мать
Агренина Ульяна ТрафимоваНеизвестно г.р.
Супруги
Агренина Пелагея Дмитриевна1874 ст. г.р.
Дети
(Агренина) Пелагея Григорьевна27.09.1894 ст. г.р.
(Агренина) Марфа Григорьевна23.08.1896 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: Агренин Максим Никитич

Мать: Агренина Ульяна Трафимова

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
12.04.1892 ст.

Жена: Агренина Пелагея Дмитриевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
27.09.1894 ст.

Дочь: (Агренина) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Агренина Пелагея Дмитриевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
23.08.1896 ст.

Дочь: (Агренина) Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Агренина Пелагея Дмитриевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.

Сын: Агренин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Агренина Пелагея Дмитриевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
07.10.1901 ст.

Дочь: (Агренина) Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Агренина Пелагея Дмитриевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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