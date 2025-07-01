Агренин Григорий Максимович
мужской, родился 1874 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецАгренин Максим НикитичНеизвестно г.р.
МатьАгренина Ульяна ТрафимоваНеизвестно г.р.
Супруги
Агренина Пелагея Дмитриевна1874 ст. г.р.
Дети
(Агренина) Пелагея Григорьевна27.09.1894 ст. г.р.
(Агренина) Марфа Григорьевна23.08.1896 ст. г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: Агренин Максим Никитич
Бракосочетание
12.04.1892 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1894 ст.
Дочь: (Агренина) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Агренина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.08.1896 ст.
Дочь: (Агренина) Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Агренина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.
Сын: Агренин Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Агренина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.10.1901 ст.
Дочь: (Агренина) Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Агренина Пелагея Дмитриевна
Смерть
Неизвестно