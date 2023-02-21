Кондина (Гындышева) софья константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондина (Гындышева) софья константиновна

Кондина (Гындышева) софья константиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1958

Сын: Кондин илья прокопьевич

Отец ребёнка: Кондин Прокопий петрович

Рождение ребёнка
08.08.1960

Дочь: Остерова любовь прокопьевна

Отец ребёнка: Кондин Прокопий петрович

Рождение ребёнка
15.06.1963

Дочь: Филиппова альбина прокопьевна

Отец ребёнка: Кондин Прокопий петрович

Рождение ребёнка
11.10.1965

Сын: Кондин эдуард прокопьевич

Отец ребёнка: Кондин Прокопий петрович

Рождение ребёнка
08.12.1968

Сын: Кондин владимир прокопьевич

Отец ребёнка: Кондин Прокопий петрович

Рождение ребёнка
10.08.1970

Дочь: Гришкина руфина прокопьевна

Отец ребёнка: Кондин Прокопий петрович

Смерть
31.10.1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close