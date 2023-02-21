Кондина (Гындышева) софья константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.10.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1958
Отец ребёнка: Кондин Прокопий петрович
Рождение ребёнка
08.08.1960
Дочь: Остерова любовь прокопьевна
Отец ребёнка: Кондин Прокопий петрович
Рождение ребёнка
15.06.1963
Дочь: Филиппова альбина прокопьевна
Отец ребёнка: Кондин Прокопий петрович
Рождение ребёнка
11.10.1965
Сын: Кондин эдуард прокопьевич
Отец ребёнка: Кондин Прокопий петрович
Рождение ребёнка
08.12.1968
Сын: Кондин владимир прокопьевич
Отец ребёнка: Кондин Прокопий петрович
Рождение ребёнка
10.08.1970
Дочь: Гришкина руфина прокопьевна
Отец ребёнка: Кондин Прокопий петрович
Смерть
31.10.1978