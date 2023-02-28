Сизова (Канавалова) Ксения Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти07.08.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Стефанида Савельева
Отец ребёнка: Сизов Савелий Васильев
Смерть
07.08.1850
Причина смерти: Болезнь | Водяная болезнь
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Сизов Савелий Васильев