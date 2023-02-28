Сизова (Канавалова) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Канавалова) Ксения Иванова

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

07.08.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Стефанида Савельева

Отец ребёнка: Сизов Савелий Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
07.08.1850
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: Болезнь | Водяная болезнь
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сизов Аникей Савельевич

Отец ребёнка: Сизов Савелий Васильев

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