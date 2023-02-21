Журавлёва Авдотья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1789
Сын: Журавлёв Филип Фомин
Отец ребёнка: Журавлёв Фома Иванов
Старорямова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавлёв Фома Иванов
Смерть
Неизвестно