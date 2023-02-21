Журавлёва Авдотья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва Авдотья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1789

Сын: Журавлёв Филип Фомин

Отец ребёнка: Журавлёв Фома Иванов

Старорямова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлёв Фома Иванов

Смерть
Неизвестно
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