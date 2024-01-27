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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Новоятлев Ларион Иванович

Отец ребёнка: Новоятлев Иван Филиппович

Россия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Новоятлев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Новоятлев Иван Филиппович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Привольное Россия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Новоятлев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Новоятлев Иван Филиппович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Привольное Россия
Смерть
Неизвестно
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