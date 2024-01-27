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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Новоятлев Ларион Иванович
Отец ребёнка: Новоятлев Иван Филиппович
Россия
Рождение ребёнка
1853
Сын: Новоятлев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Новоятлев Иван Филиппович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Привольное Россия
Рождение ребёнка
1857
Сын: Новоятлев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Новоятлев Иван Филиппович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Привольное Россия
Смерть
Неизвестно