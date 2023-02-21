Лекси Гордон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лекси Гордон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

YS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордон-Шарм Джорно

Отец ребёнка: Шарм Даррел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваторе Калеб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордон-Шарм Джозеф

Отец ребёнка: Шарм Даррел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарм Даррел

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