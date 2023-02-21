Кислицын Анисим Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Кислицын Дементий Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Вшивцева Анна Анисимова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
До 1782