Кислицын Анисим Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Анисим Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Кислицын Дементий Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Кислицын Пётр Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Вшивцева Анна Анисимова

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
До 1782
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