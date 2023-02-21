Лукьянов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1942 г.р.

Мать

Около 1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Николай Васильевич

Мать: Лукьянова Пелагея Никифоровна

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