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Лукьянов Дмитрий Николаевич
Лукьянов Дмитрий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лукьянов Николай Васильевич
Около 1942 г.р.
Мать
Лукьянова (Рожнова) Пелагея Никифоровна
Около 1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лукьянов Николай Васильевич
Мать:
Лукьянова Пелагея Никифоровна
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