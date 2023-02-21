Михайлова Маргарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Маргарита Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Федотова Вера Ильинична

Рождение ребёнка
24.12.1979

Дочь: Князькова -Тихонова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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