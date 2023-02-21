Михайлова Маргарита Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Федотова Вера Ильинична
Рождение ребёнка
24.12.1979
Дочь: Князькова -Тихонова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно