Гусарев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусарев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Гусарев Василий Егорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Гусарева Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Гусарев Степан Иванович

Мать ребёнка: Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусарев Иван Иванович

Мать ребёнка: Ирина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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