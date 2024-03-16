Гусарев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Гусарев Василий Егорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Гусарева Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Андреевна
Смерть
Неизвестно