Комолов Александр Титов Около 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Комолов Александр Титов

Автор
ОО
Орлова О.

мужской, родился Около 1809, Таволжанка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

умер Неизвестно

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Таволжанка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1831

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Таволжанка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Рождение ребёнка
11.02.1833 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Таволжанка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1836

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Таволжанка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Рождение ребёнка
Около 1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Таволжанка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Рождение ребёнка
Около 1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Таволжанка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Рождение ребёнка
30.06.1857 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Таволжанка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Смерть
Неизвестно

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