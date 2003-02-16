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Собачкин Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1923

Дата смерти

16.02.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1923

Отец: Собачкин Пётр Тимофеевич

Мать: Собачкина Евдокия

Рождение ребёнка
08.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собачкина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собачкина Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собачкина Клавдия Ивановна

Смерть
16.02.2003
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