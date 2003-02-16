Собачкин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1923
Дата смерти16.02.2003
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1923
Отец: Собачкин Пётр Тимофеевич
Мать: Собачкина Евдокия
Рождение ребёнка
08.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Собачкина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Собачкина Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.2003