Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Коробов Феодор Никифорович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Коробов Андрей Феодорович
Отец ребёнка: Коробов Феодор Никифорович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Коробов Алексей Феодорович
Отец ребёнка: Коробов Феодор Никифорович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Коробов Феодор Никифорович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Беляева (Коробова) Елисавета Федоровна
Отец ребёнка: Коробов Феодор Никифорович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Коробов Феодор Никифорович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Коробов Феодор Никифорович
Смерть
Неизвестно