Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Феодор Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876

Сын: Коробов Потап Феодорович

Отец ребёнка: Коробов Феодор Никифорович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Коробов Андрей Феодорович

Отец ребёнка: Коробов Феодор Никифорович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Коробов Алексей Феодорович

Отец ребёнка: Коробов Феодор Никифорович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Коробов Петр Феодорович

Отец ребёнка: Коробов Феодор Никифорович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Беляева (Коробова) Елисавета Федоровна

Отец ребёнка: Коробов Феодор Никифорович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Коробов Павел Феодорович

Отец ребёнка: Коробов Феодор Никифорович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Коробов Петр Феодорович

Отец ребёнка: Коробов Феодор Никифорович

Смерть
Неизвестно

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