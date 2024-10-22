(Гринек) Аксинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гринек) Аксинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Гринек Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Важник Фома Кондратович

Отец ребёнка: Важник Кондрат Хвёдорович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Важник Дионис Кондратович

Отец ребёнка: Важник Кондрат Хвёдорович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Важник) Татьяна Кондратовна

Отец ребёнка: Важник Кондрат Хвёдорович

Смерть
Неизвестно

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