(Гринек) Аксинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Гринек Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Важник Кондрат Хвёдорович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Важник Дионис Кондратович
Отец ребёнка: Важник Кондрат Хвёдорович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Важник) Татьяна Кондратовна
Отец ребёнка: Важник Кондрат Хвёдорович
Смерть
Неизвестно