Николаева (Альгина) Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1924
Рождение ребёнка
11.02.1949
Дочь: Шершицкая Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
23.03.1951
Дочь: Буранова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
23.09.1954
Дочь: Вахрушева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
23.01.1955
Дочь: Терехова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
05.12.1967
Дочь: Сапарова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Игорь Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Игорь Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криворук Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович
Смерть
Неизвестно