Николаева (Альгина) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Альгина) Марина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1924

Отец: Альгин Николай Вачильевич

Мать: Альгина Елизавета Георгиевна

Рождение ребёнка
11.02.1949

Дочь: Шершицкая Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович

Рождение ребёнка
23.03.1951

Дочь: Буранова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович

Рождение ребёнка
23.09.1954

Дочь: Вахрушева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович

Рождение ребёнка
23.01.1955

Дочь: Терехова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович

Рождение ребёнка
05.12.1967

Дочь: Сапарова Марина Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Игорь Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криворук Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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