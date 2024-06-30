Степанов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Степанова) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Степанова (Горелова) Ирина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова (Горелова) Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Степанова (Горелова) Ирина Сергеевна

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