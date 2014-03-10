Евсеева Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.2014

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.2014

Отец: Евсеев Иван Николаевич

Мать: Евсеева Ирина Ивановна

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