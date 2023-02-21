Шахова Жиндинская Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова Жиндинская Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1986

Сын: Шахов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.1991

Сын: Шахов Денис Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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