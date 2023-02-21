Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Hatzenbuehler) Helena
(Hatzenbuehler) Helena
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1838
Пол
Женский
Отец
Hatzenbuehler Franz
Около 1809 г.р.
Мать
Barbara
1806 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Hatzenbuehler Franz
Мать:
Barbara
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия