Кугатов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кугатов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Кугатов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Баронина Надежда Андреевна

Шириккаыйн, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баронина Надежда Андреевна

Смерть
Неизвестно
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