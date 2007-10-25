Орлов Виктор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1936
Дата смерти25.10.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Луиза Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.10.2007