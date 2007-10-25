Орлов Виктор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Виктор Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1936

Дата смерти

25.10.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Луиза Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.10.2007
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